Container-Kindergarten in Herbern wächst

Mittagspause auf der Fläche des künftigen Container-Kindergartens in Herbern... Seit heute Morgen liefern Lastwagen Container für Container an und die ersten stehen auch schon an Ort und Stelle. Die Gemeinde baut den Kindergarten übergangsweise für fünf Jahre hier auf, bis sie eine endgültige Lösung gefunden hat. Manuela Jokiel, die Leiterin des evangelischen Kindergartens hat sich kurzerhand ihre Kinder geschnappt und gemeinsam haben sie sich angeschaut, was da auf der Fläche an der Straße „Auf den Äckern“ passiert. Die Kinder waren total beeindruckt und sind schon sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Spätestens morgen sollen alle Container stehen. Bis dahin sind die Ostlandstraße und die Straße „Auf den Äckern“ teilweise gesperrt. Die überbreiten Lastwagen brauchen Platz.