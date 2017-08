Container-Schulklassen in Coesfelder Berufskolleg

Ein kleines Container-Dorf entsteht in der kommenden Woche auf dem Schulhof des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs in Coesfeld. Den Termin dafür hat der Kreis heute vorgestellt. Am kommenden Dienstagmorgen rollt ein Kranwagen auf den Schulhof und stellt die Container auf. Das bedeutet aber gleichzeitig Probleme für Autofahrer! Denn Stunde für Stunde bringen Lastwagen einen Container nach dem anderen hier hin. Insgesamt 18 Container soll der Kranwagen aufbauen! Und dafür müssen die Arbeiter einen Teil der Banhofstraße absperren! Vor allem während des Berufsverkehrs kann das für größere Probleme sorgen. Denn die Bahnhofstraße mitten in Coesfeld nutzen viele Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit. Umleitungsschilder sollen das Chaos verhindern. Wer kann, soll die Bahnhofstraße am Dienstag etwas weiträumiger umfahren, bittet der Kreis. Das Berufskolleg muss aus der ehemaligen Jacobi-Schule ausziehen, weil die Stadt Coesfeld hier die Martin-Luther-Grundschule einquartiert. Der Unterricht des Berufskollegs muss deshalb erstmal in den Containern stattfinden.