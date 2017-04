Das erste Freibad im Kreis startet heute in die neue Saison

Die ersten richtig warmen Tage haben wir in diesem Frühling ja schon gehabt. Jetzt warten wir auf noch wärmere Tage. Passend dazu bereiten sich unsere Freibäder auf die kommende Saison vor. Den Anfang macht heute das Freibad im Dülmener Bad Düb. Ende April will das Naturbad Olfen dann nachziehen, sofern das Wetter mitspielt. Hier tragen Arbeiter noch die neue Schutzfolie auf den Wänden im großen Becken auf. Die Arbeiten sind aber bald abgeschlossen. Dann können die Betreiber des Naturbads die Becken mit Wasser befüllen. In Billerbeck haben Arbeiter zwei Brücken über dem Bachlauf erneuert. Und in Nottuln haben Gärtner die Kaninchen-Löcher auf den Wiesen aufgefüllt. Die sind gefährliche Stolperfallen. Das Erfreuliche für Sie: Die Eintrittpreise bleiben in den meisten Freibädern auf dem selben Niveau wie im Vorjahr.