Das ist es hoffentlich mit dem Sturm gewesen...

Sturmtief „Sebastian“ hat sich im Kreis Coesfeld beruhigt. Jetzt beginnt im Kreis das große Aufräumen. Heute Abend ist die Polizei noch in Lüdinghausen zugange. Hier hat der Sturm ein Wahlplakat auf den Fahrradweg an der B 235 zwischen dem Modeladen-Bruno-Kleine und dem Edeka-Markt geblasen. Die Feuerwehr räumt letzte Baumreste von Straßen, die Motorsägen haben heute beste Dienste geleistet. Seit dem späten Vormittag bis zum Abend hat es über 30 Sturm-Einsätze gegeben. In Herbern war ein Baum auf ein parkendes Auto in der Straße Siegebrede gestürzt. In Lette auf der Bruchstraße wehte der Sturm einen Anhänger in den Straßengraben. Menschen wurden nicht verletzt.