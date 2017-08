Dauerbaustelle zum Radweg in Darfeld an der Höpinger Straße

Die Radwege-Baustelle in Darfeld an der Höpinger Straße steckt in einer Zwangspause... Langsam entwickelt sich die Baustelle zu einer unendlichen Geschichte. Eigentlich sollte der Radweg morgen frei sein für die Fahrradfahrer. Doch das klappt nicht. Heftige Regenfälle in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass der Boden maschtig ist. Die Erde ist zu nass, um darauf zu arbeiten. Eigentlich fehlt nur die letzte Asphaltschicht, die weißen Streifen darauf und ein paar Verkehrsschilder. Der Landesbetrieb wartet jetzt tagtäglich darauf, dass der Boden abtrocknet. In den nächsten Tagen soll es hier weitergehen. Spielt das Wetter mit, dann ist der Radweg Mitte August fertig. Hofft der Landesbetrieb Straßenbau. Seit dem späten Frühling sind Arbeiter an dem Radweg beschäftigt. Zuletzt mussten sie eine Zwangspause wegen nötiger Leitungsarbeiten verzögert. Unter anderem liegen jetzt Leerrohre für Glasfaser-Kabel im Boden.