Davensberger will Wohnmobil-Weltrekord aufstellen

Einige hundert Kilometer entfernt ist gerade der Davensberger Stephan Albert. Er ist mit seinem Wohnmobil nach Walldürn im Odenwald gefahren. Dort will er zusammen mit über 700 anderen Wohnmobil-Fahrern einen neuen Weltrekord aufstellen. Alle Fahrer müssen heute um 10 Uhr gemeinsam losrollen - dann geht der Rekord an sie. Stephan Albert hat sich schon vor Wochen entschieden, mitzumachen. Da der Ort auf seinem Weg in den Urlaub liegt, macht er dort eine kurze Pause, um sich den Weltrekord zu holen. Er hofft, dass gleich sogar über 1000 Wohnmobile mitfahren, dann wäre der neue Rekord nicht so leicht zu knacken.