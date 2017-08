Derby Preußen Münster - VfL Osnabrück: Morgen startet Vorverkauf

Derbys zwischen Preußen Münster und dem Vfl Osnabrück sind echte Klassiker in der dritten Fußball-Liga. Das nächste steht am letzten Septemberwochenende an. Heute hat Preußen Münster gesagt, wann der Vorverkauf startet. Morgen geht es ab 10 Uhr los, und zwar für alle Fans. Der Verein verzichtet diesmal auf einen gesonderten Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber. Die Erfahrung zeige, dass ausreichend Karten für alle zur Verfügung stehen. Den genauen Spieltermin legt der Deutsche Fußballbund erst in der kommenden Woche fest. Das ist aber kein Grund für Fans nicht vorab schon ein Ticket zu sichern. Sollte die Spielzeit am Ende gar nicht passen, gibt es ein kostenloses Rückgaberecht.