Die Bahn baut an der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Bahnfahrer im Kreis Coesfeld sind jeden Tag aufs neue erleichtert, wenn alles klappt auf den Schienenstrecken im Kreis Coesfeld. Und jetzt müssen Sie sich auf neuen Umstand einstellen. Am späten Abend beginnt die Bahn mit Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet. Sie erneuert Gleise. Deshalb sind zwischen Appelhülsen und Münster Busse im Einsatz. Sie fahren statt der Züge. Und da wird einem erstmal klar, wie flott es normalerweise mit dem Zug geht. In einer viertel Stunde ist er in Münster. Die Bus brauchen für die paar Kilometer eine dreiviertel Stunde. Das ist schon echt heftig. Und dann kommt ja auch noch das lästige Umsteigen in Appelhülsen dazu. Also bringen Sie viel Zeit und Geduld mit.