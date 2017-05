Die meisten Matschanlagen auf Dülmener Spielplätzen sprudeln erst in Sommerferien

Eltern in Dülmen fragen sich warum bei dem warmen Wetter die meisten Matschanlagen auf den Spielplätzen noch nicht laufen. Die Kinder warten dringend darauf, schreibt zum Beispiel Monika bei Facebook. Die Stadt bestätigt, dass im Moment nur aus einer Matschanlage in Dülmen Wasser plätschert und zwar auf dem Spielplatz "An den Wiesen". Bei sechs weiteren Anlagen heißt es erst in den Sommerferien "Wasser marsch". Das hat organisatorische Gründe, sagt die Stadt. Die Anlagen verstopften leicht. Der Bauhof müsse sie oft kontrollieren. Über Monate hinweg könne er das bei vielen Anlagen nicht leisten. Deshalb gehen die meisten Anlagen erst zu den Sommerferien in Betrieb. Immerhin: Die Zahl der Spielplätze mit Matschanlagen in Dülmen wächst. Eine neue entsteht auf dem Spielplatz am Hülsenweg und fast schon fertig ist die neue Anlage "Am Bleck" im Dernekamp. Sie soll schon vor den Sommerferien lossprudeln.