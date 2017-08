Diebinnen bestehlen hilfsbereite Aschebergerin in ihrer Wohnung

Das ist eine ziemlich dreiste Masche von zwei Diebinnen in Ascheberg gewesen. Die Polizei ermittelt gegen die beiden, weil sie eine ältere Aschebergerin bestohlen haben, die einfach nur hilfsbereit zu ihnen war. Es klingelt und die Frau öffnet ihre Tür! Zwei junge Frauen stehen vor ihr. Eine von ihnen kneift angespannt die Beine zusammen und bittet die Aschebergerin, ob sie bei ihr kurz auf die Toilette gehen könne - sie müsse ganz dringend. Zusammen mit den Frauen geht die Aschebergerin zurück in ihr Haus und zeigt der einen die Toilette. Während die andere die Frau in ein Gespräch verwickelt, scheint die andere auf dem Klo zu sein. Stunden nach dem Besuch der beiden Frauen, bemerkt die Aschebergerin: Geld, Schmuck, wertvolle Gegenstände - alles ist aus ihrem Schlafzimmer verschwunden. Sie verständigt die Polizei und ärgert sich, dass sie so freundlich zu den beiden gewesen ist.