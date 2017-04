Diebstahl auf Friedhof in Olfen

Diebe sind im Kreis Coesfeld auch immer dreister! Dieser Fall aus Olfen lässt uns wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln! Unbekannte haben auf dem Friedhof an der Birkenallee den günstigsten Moment abgepasst: Eine Olfenerin war so vertieft in ihre Grabpflege, dass sie die Diebe nicht bemerkte. Ihre Handtasche hatte sie zurückgelassen, als sie kurz Wasser für die Blumen holte. Als sie zurückkam, war die Geldbörse weg. Die Polizei ermittelt. Die Olfenerin hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.