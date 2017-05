Diskussion über Polizeikosten durch Risikospiele in der Bundesliga

Pöbelnde und randaliernde Fußballfans vermiesen anderen Menschen einen schönen Fußballnachmittag und sie sind für uns alle sehr teuer. Denn wir zahlen mit unseren Steuern die Polizeieinsätze rund um Spiele. Das bleibt voraussichtlich so. Ein Gericht hat heute entschieden, dass Werder Bremen den Polizeieinsatz bei Bundesligaspielen nicht mitzahlen muss. Für Kai-Uwe Hartweg von der Gewerkschaft der Polizei im Kreis Coesfeld ist das in Ordnung. Anders wäre ein Rattenschwanz möglich. Veranstalter von Demos, Organisatoren von Karnevalsvereinen oder anderen Sportveranstaltungen wären dann vielleicht auch in der Pflicht. Ähnlich sieht das der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler aus Dülmen. Die Kosten zu verteilen löse das Problem nicht. Um Gewalt und Randale einzudämmen könnte er sich vorstellen, dass Sicherheitsdienste höhere Anforderungen erfüllen müssen. Nur an den Kosten zu drehen, bringt nichts, sagen auch FDP und SPD-Politiker aus dem Kreis. Der Nottulner CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling versteht allerdings den Wunsch Bundesligavereine stärker zur Kasse zu bitten. Immerhin verdienten sie unter anderem durch Werbung sehr viel Geld.