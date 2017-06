Diskussion über Rückkehr zum G9 im Kreis Coesfeld

Gymnasiasten, Eltern und Lehrer sprechen zur Zeit über Sinn und Unsinn einer Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren, dem G9. Das haben CDU und FDP vor. Schulen die beim Turbo-Abi nach acht Jahren bleiben wollen, sollen Hilfe bekommen. Die einen so – die anderen so, für Resi Ambrassat, Schulleiterin des Sendener Joseph-Haydn-Gymnasiums ein Flickenteppich. Sie hätte sich eine klare Kante gewünscht. Jetzt geht es daran in Ruhe abzuwägen. Das Lüdinghauser Antonius-Gymnasium tendiert dagegen zum G9. Denn das wünschen sich Schüler und Eltern. Das ganze habe nichts mit dem Volksbegehren gegen das Turbo-Abi zu tun, sagt die NRW-CDU. Das Turbo-Abi ist zu stressig, sagen Gegner – Befürworter sehen einen schnelleren Einstieg in das Berufsleben.