Diskussion über Schwimmflügelpflicht in Bädern im Kreis Coesfeld

Jetzt in den Ferien gehen viele Eltern im Kreis Coesfeld gerne mit ihren Kindern ins Schwimmbad. In Dülmen diskutieren Sie über die Schwimmflügelpflicht im düb. Mutter Kay Winstandlay wollte ihrem siebenjährigen Sohn ohne Schwimmflügel ein paar Züge im Schwimmerbecken beibringen. Das durfte sie nicht. Auf Radio Kiepenkerl Nachfragt sagt das düb, es sei dem Bad bewusst, dass die Schwimmflügelpflicht nicht bei allen Eltern gut ankommt. Die Sicherheit der Kinder habe aber Vorrang. Das düb sei verwinkelt und schwer zu überschauen. Oft reiche ein kurzer Moment, in dem Eltern unaufmerksam sind, wenn sie ihren Kindern schwimmen beibringen wollen. Wenn Eltern keine Schwimmflügel dabei haben, können sie sich kostenlos welche ausleihen.

Andere Schwimmbäder im Kreis Coesfeld sehen das etwas gelassener. Im Sendener Cabriobad zum Beispiel gibt es zwar eine Schwimmflügelpflicht, allerdings dürfen Eltern ihren Kindern die Schwimmflügel abnehmen, wenn sie schwimmen lernen. Ähnlich sieht es im Klutenseebad in Lüdinghausen aus.