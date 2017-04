Diskussion um ein Dorfzentrum in Merfeld

Dorfzentren sollen Darup, Vinnum und Merfeld aufwerten. Die drei sind Modell-Dörfer für das Projekt. Ein Team des Kreises klopft zur Zeit ab, was in den Dörfern fehlt. Bei einem Treffen haben jetzt Merfelder gesagt, wo bei ihnen der Schuh drückt. Wie wichtig den Merfeldern es ist, ist Dorf voranzubringen, zeigt die Resonanz bei dem Treffen. 80 Menschen waren da. Ganz wichtig ist den Merfeldern, dass sie künftig kurze Wege zum Einkaufen zu haben. Bislang kaufen sie ihre Sachen, die sie beim Einkauf in der Innenstadt vergessen haben, überteuert an der Tankstelle. Ein Dorfladen soll hier das Modell der Zukunft sein. Das ließe sich mit einem Cafe ausweiten, einem Dorf-Treffpunkt und Räumen in denen zeitweise ein Friseur oder ein Arzt Station macht. Wichtig dabei: Alle müssen bei dem Plan mitziehen. Der Dorfladen könnte wie in Schapdetten über eine Genossenschaft laufen, für die Dorf-Einwohner Anteile kaufen und sich damit daran beteiligen. Das Projekt-Team des Kreises macht sich in den kommenden Wochen daran, die Dorfzentren für die drei Orte konkreter zu planen.