Diskussion um kostenlose, öffentliche Toiletten

Das kennen Familien mit Kindern im Kreis auf dem Weg in den Urlaub oder bei längeren Ausflügen: Regelmäßige Toilettenstopps sind nötig. An Raststätten zahlen Sie dafür meistens 70 cent. Politikern der Linken und Grünen ist das viel zu teuer. Sie fordern jetzt: Pinkelpausen an Autobahnen und auf Bahnhöfen sollten kostenlos sein.

Kostenlos benutzen Sie die Toilette im Autohof in Senden. Der Betreiber zahlt die Reinigungskosten bislang noch selbst. Als Service für die Kunden. Genau richtig, sagen Verkehrsexperten des ADAC für den Kreis Coesfeld. Betreiber von Raststätten sollten generell Toiletten-Kosten übernehmen. Viele Menschen würden sich das Geld sparen oder Kleingeld nicht dabei haben. Die Folge seien Wildpinkler in angrenzenden Büschen. Der Fahrgastverband Pro Bahn sagt dagegen: Damit die Toiletten sauber bleiben, sei es wichtig, dass Kunden Toiletten-Geld bezahlen - um die hohen Reinigungskosten zu zahlen. Der Preis sollte aber nicht höher gehen - dafür sollte es mehr Toiletten geben.