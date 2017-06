Diskussion um Rückkehr zum Abi nach 13 Jahren

Heute Morgen machen sich Gymnasiasten im Kreis Coesfeld auf den Schulweg, mit der Frage im Kopf, nach wie vielen Jahren sie künftig ihr Abitur machen. CDU und FDP wollen das frühere Abi nach neun Jahren wieder zur Regel machen. In Ausnahmen soll es aber auch möglich sein, dass Schulen beim Turboabi nach acht Jahren bleiben. Erstmal in Ruhe abwarten, wie die neue Landesregierung den Plan genau umsetzen möchte, sagt Schulleiterin Angela Bülo vom Nepomucenum in Coesfeld. In Ruhe abwägen, will beispielsweise auch das Sendener Joseph-Haydn-Gymnasium. Das Lüdinghauser Antonius-Gymnasium tendiert dagegen schon zu einer Rückkehr zum früheren längeren Abi. Das sei der erklärte Wunsch vieler Schülern und Eltern.