Diskussion um Skatepark-Standort in Olfen

Ein Skatepark in der Nachbarschaft eines Friedhofes in Olfen löst heute Mittag heftige Diskussionen im sozialen Netzwerk Facebook bei Radio Kiepenkerl. Das stört die Totenruhe, sagt Tim. Dennis findet es ganz gut und wünscht sich noch Sitzbänke zum Pause machen. Die Stadt hat sich für den Standort entschieden, weil er nicht so weit weg ist von der Innenstadt wie der bisherige. Und weil es hier keine Probleme gibt, wenn es mal etwas lauter ist. Zuvor hatte die Stadt die Kirchengemeinden gefragt. Sie haben keinerlei Bedenken und haben das der Stadt auch schriftlich gegeben. Klare Sache jetzt für die Stadt, das Projekt auf den Weg zu bringen. Der Rat hat das letzte Wort Anfang Juli. Das ist aber reine Formsache.