Diskussion um Stadion für Preußen Münster

Preußen Münster-Fans aus dem Kreis Coesfeld hoffen auf ein Stadionneubau hier bei uns. Der Fußball-Drittligist hat heute aber noch einmal klar gestellt: Vorrangiges Ziel sei es ein neues Stadion innerhalb der Stadtgrenzen von Münster zu bauen. Drei Standorte kommen in Frage: Am Hafen, an der Steinfurter Straße und im Stadtteil Amelsbüren. Ob einer davon Chancen hat - steht in den Sternen. Preußen-Präsident, Christoph Strässer, forderte heute ein Entscheidung der Politik im September. Sagt sie NEIN zu einem Neubau in Münster, rückt der jetzige Standort an der Hammer Straße wieder in den Fokus oder der Verein will Standorte außerhalb von Münster prüfen.