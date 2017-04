Diskussionen um Lehrerwechsel nach Gelsenkirchen

Schulen, Eltern und Schüler haben dagegen protestiert, dass Lehrer aus dem Kreis Coesfeld nach Gelsenkirchen wechseln sollen. Dort sollen sie einen Lehrer-Engpass stopfen. Jetzt hat die Bezirksregierung über die ersten Fälle entschieden. Bei den meisten sieht es so aus, als könnten sie ihren Schulwechsel noch bis zu den Sommerferien hinauszögern. Einige sollten ja bereits im kommenden Monat ihren Schreibtisch bei uns im Kreis räumen. Zum Beispiel eine Lehrerin der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Senden. Sie hat bei einer Anhörung jetzt aber immerhin erreicht, dass sie das Schuljahr mit ihrer Sendener Schulklasse noch beenden kann. Danach geht es für sie maximal zwei Jahre lang ins Ruhrgebiet. Aktuell laufen die letzten Verfahren. In den kommenden Wochen soll für alle elf betroffenen Lehrer aus dem Kreis Coesfeld feststehen, wann sie wechseln müssen.