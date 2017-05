Diverse Bauarbeiten in Ascheberg stehen an

Städte und Gemeinden bauen neue Wachen für ihre Feuerwehr, weil die alten durch größere Feuerwehrautos und mehr Geräte mittlerweile einfach zu klein sind. In Ascheberg haben in die Vorarbeiten für die neue Wache an der Raiffeisenstraße im Ortskern. Autofahrer müssen deshalb zwei Wochen lang Umwege fahren. Noch hat der Kreis das Projekt nicht genehmigt, die Gemeinde hofft aber auf das „Ja“ dazu noch vor den Sommerferien. Außerdem starten am Montag die Bauarbeiten für die Rettungswache und die Kita an der Herberner Straße. Auch hier müssen Sie mit Problemen rechnen. Die Gemeinde stimmt sich gerade noch mit Busunternehmen und Polizei ab.