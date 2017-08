DJK Coesfeld hat, Adler Buldern will einen Kunstrasenplatz

Gift-grün, mit frischen weißen Linien liegt er heute morgen da. Im Coesfelder Sportzentrum West an der Reiningstraße. Der neue Kunstrasen-Trainingsplatz der DJK Coesfeld ist endlich fertig - morgen weiht der Verein ihn ein. Immer mehr Kunstrasenplätze gibt es im Kreis, sie sind pflegeleicht und die Verletzungsgefahr für Fußballer ist hier deutlich geringer als auf harten Asche- oder unebenen Rasenplätzen. Und in Coesfeld war ein zusätzlicher Trainingsplatz für die vielen Fußballer einfach dringend notwendig. Zum Teil trainierten 4 Teams zeitgleich auf einem Platz - das war einfach zu eng! Auch Adler Buldern will aus seinem Asche-Fußballplatz ein Kunstrasenplatz zaubern. Dazu fehlt aber noch Geld! Bei einer öffentlichen Spendenparty heute Abend ab 18 Uhr im Bulderner Vereinsheim gehen alle Einnahmen auf das Sammelkonto für einen neuen Kunstrasenplatz.