Doch kein kostenloses Parken an Adventssamstagen in Coesfeld

Händler im Kreis Coesfeld wollen neue Kunden locken und dabei auch über die Grenzen bekannt sein. Im Kampf gegen die Internet-Konkurrenz ist Dülmen in der für Händler wichtigsten Zeit, der Weihnachtszeit, das Parken an Adventssamstagen frei. In Lüdinghausen sowieso. In Coesfeld bezahlen Sie aber vermutlich auch weiterhin fürs Parken an Adventssamstagen. Darüber berät heute der Bauauschuss. Es sollte alles so bleiben wie es ist. Sagt die Stadt. Freies Parken in der Weihnachtszeit würde nicht mehr Kunden in die Innenstadt ziehen. Außerdem würde sich das Parkverhalten ändern und die freien Parkplätze in der Innenstadt wären schnell belegt. Die Stadt geht davon aus, dass Menschen, die hier arbeiten, zentrale Parkplätze in Beschlag nehmen und Menschen, die zum Einkaufen kommen, kaum noch freie Lücken finden. Außerdem würden an vier Adventssamstagen mit kostenfreiem Parken mehrere tausend Euro in der Stadtkasse fehlen. Der Stadtmarketingverein fordert schon lange kostenloses Parken an Adventssamstagen, um den Handel anzukurbeln.