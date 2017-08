Domkontor in Billerbeck wieder eröffnet

Der Muskelkater in Armen, Beinen und Rücken ist zwar deutlich zu spüren, aber die ehrenamtlichen Verkäufer des Billerbecker Domkontors sind überglücklich. Seit heute Nachmittag hat ihr Laden wieder in den eigenen Räumen an der Lange Straße geöffnet. Vor knapp zwei Monaten war eine Leitung in der Etage über dem Domkontor geplatzt und hatte für einen Wasserschaden gesorgt.

Die Ehrenamtlichen haben ihre Waren aus dem Übergangsquartier rübergetragen. Noch sind zwar nicht alle regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerke wieder in den Regalen verstaut, aber spätestens kommende Woche Freitag gibt es wieder alle Waren zu kaufen. Dann feiert das Domkontor in Billerbeck seine Wiedereröffnung offiziell.