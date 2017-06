Doppel-Einsatz für die CDU: Landes- und Kreisparteitag

Im doppelten Einsatz ist heute die CDU im Kreis Coesfeld. In Dülmen beginnt in diesen Minuten der Kreisparteitag. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen des Vorstandes. Kreis-Chef Marc Henrichmann aus Havixbeck tritt wieder an. Eine kleine CDU-Gruppe aus dem Kreis ist heute außerdem auf dem Landesparteitag in Neuss dabei. Die CDU stimmt dort über den Koaltionsvertrag ab. Die FDP hat bereits "Ja" gesagt. CDU und FDP wollen am Dienstag Armin Laschet zum neuen NRW-Ministerpräsidenten wählen.