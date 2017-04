Doppelbrücke kommt im Mai über Lüdinghauser Flüsse

Lüdinghauser sollen sich künftig noch wohler an ihrem Wohnort fühlen und Besucher die Stadt wärmstens empfehlen. Dazu hübschen Arbeiter gerade den Bereich zwischen den Burgen auf. Der Brückenbau über die Flüsse Peperlake und Mühlenstever kommt voran. Die Arbeiten sind im Zeitplan, hat die Stadt heute Vormittag Bilanz gezogen. Die Fundamente für die Brücke sind schon gegossen. Jetzt warten alle auf die eigentlichen Teile der neuen Doppelbrücke. Voraussichtlich in der zweiten Maiwoche kommen sie an. Dann dauert es nur noch ein paar Wochen, bis die Stadt die Brücke eröffnet. Sie ist ein Baustein in dem großen Projekt WasserBurgenWelt, das den Bereich um die Burgen attraktiver gestaltet und eine Achse in die Innenstadt schafft.