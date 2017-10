Dorfgemeinschaftshaus soll doch nach Capelle kommen

Das ist die gute Nachricht für die Menschen in Capelle: Das Dorfgemeinschaftshaus soll jetzt doch kommen. Die Gemeinde will es im Dorfpark errichten. Zuvor hatte es ein ewiges hin und her mit den Fördermitteln gegeben. Erst hieß es, es gibt welche: Dann war nicht mehr klar, wer dafür zuständig ist. Jetzt ist aber alles gut - die Gemeinde bekommt über 800.000 Euro. Bürgermeister Dietmar Bergmann freut sich darüber. Jetzt entscheidet die Politik darüber, dann stellt die Gemeinde einen Bauantrag. Baustart soll im kommenden Jahr sein. Im Dorfgemeinschafshaus sollen künftig zum Beispiel Vereine Sport und Musik machen - oder Tanzgruppen trainieren.