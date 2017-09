Dorfladen in Vinnum könnte in die Räume der alten Sparkasse einziehen

Den Groß-Einkauf erledigt und Kleinigkeiten vergessen... Das holen Sie in Vinnum künftig in den Räumen der früheren Sparkassen-Filiale. Zumindest stellt sich das ein Arbeitskreis vor, der einen Dorfladen plant. Die Mitglieder haben sich jetzt zwischen zwei Standorten entschieden. Entweder die ehemalige Sparkasse oder die ehemalige Gaststätte „Haus Rath“. Beides wäre möglich. Vor- und Nachteile haben die Mitglieder des Arbeitskreises aufgelistet, besprochen und sich dann entschieden. Die Räume der ehemaligen Bank-Filiale sind leichter in einen Dorfladen zu verwandeln, als die Gaststätten-Räume. Also die Bank. In den kommenden Tagen stehen noch Gespräche mit dem Eigentümer an, dabei geht es beispielsweise um die Höhe der Miete und welche Umbauarbeiten tatsächlich nötig sind. Heute in einer Woche treffen sich alle Arbeitskreise des Dorfes um zu schauen, mit welchen Ideen sie ihr Zuhause nach vorne bringen wollen.