Dorfladen in Vinnum rückt immer näher...

Dorfläden sollen kleine Orte im Kreis Coesfeld beleben und für eine Einkaufs-Möglichkeit in Fußnähe sorgen. In Vinnum steuert das Projekt jetzt auf das entscheidende Treffen zu. Eine Genossenschaft gründet sich. Das Dorfladen-Team hat Vinnumer jetzt informiert, wie das ganze abläuft. Dabei hilft noch ein Flyer, den das Dorfladen-Team in diesen Tagen verteilt hat. Am kommenden Donnerstag gründet sich die Genossenschaft und dann haben Vinnumer die Möglichkeit, Anteile zu kaufen. Das Projekt-Team ist gespannt, ob die Resonanz in Vinnum so groß ist wie in Merfeld. Hier haben ja schon viele Menschen Anteile für einen Dorfladen gekauft... Je mehr Menschen mitmachen, umso dicker ist das Finanzpolster und umso sicherer der Start. Der Dorfladen in Vinnum soll in Räume der ehemaligen Bank-Filiale einziehen. Das Projekt-Team denkt über einen mobilen Anbau als Lager nach. Die Räume sollen reine Verkaufsfläche sein. Im Frühsommer soll der Laden an den Start gehen.