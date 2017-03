Dorfspaziergang heute durch Darfeld

Schöne Ecken, ausgefallene Hingucker oder gemütliche Ecken zum Ausruhen machen Orte im Kreis Coesfeld attraktiver. Die Gemeinde Rosendahl will für ihre drei Dörfer ein Zukunftskonzept entwickeln. Dazu gibt es Dorfspaziergänge und den Auftakt macht heute Darfeld. Los geht es um 9.30 Uhr. Das Treffen ist an der Kirche. Es geht am Markt entlang. Die alte Gaststätte ist verkauft, etwas Neues soll hier entstehen. Ebenso auf der freien Fläche. Ein Neubau sollte sich in das typische münsterländische Bild einfügen. Weiter geht es zu „Sieverdings Garten“. Das ist eine kleine Rasenfläche. Für sie sind Ideen gefragt. Auf der Rasenfläche steht die Bronzefigur einer Waschfrau, die eigentlich an die Vechte gehört. Der Fluss ist das nächste Ziel des Dorfspaziergangs. Der Fluss fließt durch das Dorf. Künftig könnte er mehr in den Mittelpunkt rücken. Weiter geht es noch zum Gewerbegebiet südlich der Höpinger Straße. Dort gibt es nicht mehr viel Gewerbe. Deshalb könnte dort künftig ein Wohngebiet entstehen. Der Spaziergang endet am alte Bahnhof. Er ist das Schmuckstück des Dorfes. Der nächste Dorfspaziergang ist am 1. April in Holtwick. Eine Woche gibt es dann einen Spaziergang durch Osterwick.