Dorfspaziergang in Osterwick

Für Darfeld und Holtwick haben die Menschen viele Ideen gesammelt: Heute nehmen sich Osterwicker ihr Dorf vor. Es gibt einige Stellen, die attraktiver oder sicherer sein sollten. Heute Vormittag (9.30) startet der abschließende Dorfspaziergang als Bestandteil des Zukunftskonzeptes für die Gemeinde. Die erste Station führt heute zu den Discountern. Osterwickern ist es wichtig, dass die beiden Läden erhalten bleiben. Ein Fragezeichen steht hinter dem Standort. Lösungen müssen her. Die Läden wollen wachsen. Sie zu erweitern ist aus Platzgründen aber nicht möglich. Weiter zum Altenheim an der Schöppinger Straße. Hier haben es Besucher echt schwer zu parken, der Parkplatz ist ständig belegt. Das führt zu wilden Parkern in dem Bereich. Die angrenzende Stichstraße Lengers Kämpchen ist ein Schulweg. Hier müssen Ideen her, wie der ganze Bereich sicherer sein kann. Und dann ist da noch das große Problem der Hauptstraße. Der Durchgangsverkehr brettert durch das Dorf. Das ist laut, gefährlich und einfach nicht schön. In Themenrunden wie Verkehr, Familie oder Sicherheit geht die Diskussion bis zu den Sommerferien weiter. Das alles fließt in das Konzept des Fachbüros ein. Am Ende schaut die Gemeinde, was machbar ist.