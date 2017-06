Dorfzentren-Projekt kommt immer mehr ins Rollen

Merfelder, Daruper und Vinnumer wollen mit den geplanten Dorfzentren mehr Leben in ihre Dörfer bringen. Das soll für Einkaufsmöglichkeiten, Angebote und Service sorgen. Jetzt hat sich das Projekt-Team mit Merfeldern und Rorupern zusammengesetzt, um den Plan weiter voranzutreiben. Und das klappt! In Merfeld hat das Team erste Ideen, was in dem Dorfzentrum drin sein soll. Klar, ein Dorfladen, aber auch ein Mehrzweckraum. Zeitweise könnte hier ein Friseur einziehen, vielleicht eine Fußpflege oder ähnliches. Für Sprechstunden wäre es auch ideal. Dann muss auch noch feststehen, was das ganze sein soll, ein Verein oder ähnliches. Noch offen ist der Standort. Möglicherweise entsteht ein Neubau auf einem Grundstück an der Kirche. In Darup geht es schon ans Eingemachte: Wie soll das Sortiment im Dorfladen aussehen? Das Dorfzentrum zieht ja in den ehemaligen Kuhstall im Hof Schoppmann ein. Erste Entwürfe wie das aussehen soll gibt es schon... Das nächste Treffen in Sachen Dorfzentren ist in ein paar Wochen.