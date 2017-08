Dorfzentrum in Merfeld nimmt Form an

Kleine Dörfer im Kreis Coesfeld sollen gestärkt in die Zukunft gehen. Iin Merfeld soll das unter anderem durch ein Dorfzentrum klappen. Mehreren Arbeitskreise hat es dazu gegeben, bei dem aktuellen Treffen haben Merfelder und das Projekt-Team den Plan konkretisiert. Das Dorfzentrum soll Merfeldern lange Wege in die Innenstadt ersparen. Sie wünschen sich einen Paketshop, eine Lottostelle und eine Möglichkeit Blumen und Zeitschriften kaufen zu können. Das sollte unter anderem ein Arzt und Apothekenservice möglichst ergänzen. Ende September steht das nächste Treffen an und dabei geht es bereits darum, wie sich ein Dorfzentrum verwirklichen lässt. Um Merfelder aktiv an dem Projekt zu beteiligen, schlägt ein Experte eine Unternehmens-Gesellschaft vor. Merfelder könnten Geld geben und würden später an den Gewinnen beteiligt. Wer in Merfeld dabei mitmachen will, kann das bereits beim nächsten Treffen beantragen. Neben Merfeld beteiligen sich auch Vinnum und Darup an dem Projekt „Dorfzentrum“, der Bund fördert es.