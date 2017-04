Drei-Burgen-Brunnen in Lüdinghausen sprudelt

Heute Mittag ist ganz schön was los auf dem Marktplatz in Lüdinghausen. Heute weiht die Stadt den neuen Drei-Burgen-Brunnen ein. Er signalisiert das Ende der ersten Hälfte des Marktplatz-Umbaus. Der neue Brunnen soll übrigens die drei Burgen in Lüdinghausen symbolisieren. Parallel geht es an die Grundsteinlegung für den alten Brunnen. Er ist ein Stück weitergerückt und soll im Mai in Betrieb gehen. Die Arbeiten an der zweiten Hälfte des Marktplatzes gehen dann weiter. Im Juli erstrahlt der Marktplatz in neuem Glanz, dann ist ein Baustein des Konzeptes für eine attraktivere Innenstadt fertig.