Drei Einbrecher in Haus in Nottuln eingestiegen

Immer wieder sind Häuser im Kreis Coesfeld das Ziel von Einbrechern. Die Polizei ermittelt in einem aktuellen Fall in Nottuln. Am Twiälf-Lampen-Hok stiegen gleich drei Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Zimmer, Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie das Haus über ein Fenster im ersten Obergeschoss, um über die Garage in den Garten zu klettern. Ein Nachbar beobachtete sie dabei und sah sie in Richtung Rhodeplatz flüchten. Er alarmierte die Polizei. Eine erste Suche endete allerdings erfolglos. Bewohner und Polizei verschaffen sich noch einen Überblick, was alles weggekommen ist.