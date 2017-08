Drei Fahrer ohne Führerscheine im Kreis unterwegs

Ein Jugendlicher aus Senden ist aktuell ziemlich bedient. Er war in der Nacht in Appelhülsen auf der Bahnhofstraße mit seinem Motorroller unterwegs, als die Polizei ihn anhielt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Junge war 15 Jahre alt und hatte keinen Führerschein - den darf er wohl auch vorerst nicht mehr machen. Er hat jetzt eine Anzeige am Hals. Genauso wie ein Mann aus Nordkirchen und ein Mann aus Dülmen. Sie waren in der vergangenen Nacht ebenfalls ohne Führerscheine mit ihren Autos unterwegs. Gerichte hatten ihnen die Führerscheine abgenommen - trotzdem fuhren sie. Jetzt müssen die beiden Männer, genauso wie der Junge aus Senden mit einer Strafe rechnen.