Drei Monate noch: Eröffnungstermin für Hauptbahnhof in Münster bekannt gegeben

Jeden Tag fahren tausende Menschen aus dem Kreis Coesfeld mit dem Zug nach Münster. Der Hauptbahnhof ist seit Jahren eine große Baustelle. Seit heute ist klar, wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Die Bahn will den Bahnhof am 23. Juni offiziell eröffnen. Der Innenausbau geht bislang gut voran. Maler haben einen Großteil der Wände schon weiß angestrichen. Meterlange Kabel für Installationen sind gelegt. Was noch fehlt sind Deckenverkleidungen - Kabelschlaufen hängen von der Decke herunter. Gleichzeitig fehlen noch Bodenbeläge. Einziehen sollen hier vornehmlich große Ketten. Reisende sollen künftig FastFood und Kaffee zum Mitnehmen kaufen können. Insgesamt hat der Umbau 40 Millionen Euro gekostet. Langwirige Suchen nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg hatten die Bauarbeiten immer wieder aufgehalten.