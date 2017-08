Drei Verletzte bei Unfall auf A 1 bei Münster

Auf der A 1 zwischen Münster-Nord und Greven hat ein schwerer Unfall am Mittag für mächtig Stau gesorgt. Jetzt sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Polizei stellt erste Ermittlungsergebnisse vor. An einer Baustelle hatte sich ein Rückstau gebildet. Ein Lastwagenfahrer sah das zu spät, erst im letzten Moment stieg er in die Eisen. Der LKW kam ins Schlingern und stellte sich quer. Dabei erfasste er ein Auto auf der rechten Fahrspur und drückte das in ein weiteres Auto. Außerdem erwischte der LKW noch ein drittes Auto. Das schleuderte in die Mittelschutzplanke. Drei Menschen wurden verletzt. Sie kamen alle in Krankenhäuser. Nach dem Unfall war eine Spur blockiert. Für Autofahrer ging es nur im Schneckentempo voran. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von 10 Kilometern.