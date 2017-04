Dreibogen-Brunnen sprudelt auf dem Marktplatz in Lüdinghausen

Er ist doch schon ganz ansehnlich, der Marktplatz in Lüdinghausen. Sein neues Gesicht ist gut zu erkennen, zur Hälfte ist der Marktpatz schon neu. Zum Drogeriemarkt hin laufen Fußgänger auf schicken neuen Pflastersteinen. Und das Highlight rückt näher: Der neue Dreibogen-Brunnen sprudelt Ende April. Den Plan hat die Stadt heute vorgestellt. Danach schließt die Stadt den alten Brunnen an, der im Mai in Betrieb gehen soll. Fehlt nur noch die zweite Hälfte des Marktplatzes zur Burgstraße. Archäologen suchen hier noch nach Spuren aus der Stadtgeschichte. Im Mai soll auch das abgeschlossen ein. Ein schönerer Marktplatz soll Lüdinghausen aufwerten und mehr Besucher und mehr Kunden locken.