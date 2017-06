Dreifaltigkeitskirmes in Dülmen ohne Feuerwerk zum Start

Der Startschuß ist gefallen! Die Dreifaltigkeitskirmes in Dülmen hat begonnen!!Endlich wieder gebrannte Mandeln, Karussells und Zuckerwatte! Die Dreifaltigkeitskirmes in Dülmen hat sich in diesem Jahr in den Bereich der Nonnengasse/Münsterstraße verlagert. Heute ist richtig was los in der Innenstadt, die Geschäfte haben beim Late-Night-Shopping länger geöffnet als sonst. Was anders ist: Bei dieser Dreifaltigkeitskirmes gibt es heute kein Feuerwerk – eben weil sich die Kirmes verlagert hat. Feuerwerker schießen ihre Raketen vom Parkplatz Hüttendyk bei der Polizei in die Luft. Das Lichterspiel am Himmel ist aber zu schlecht zu erkennen, sagt die Stadt. Es gebe momentan einfach keinen anderen Platz. Die Stadt sucht nach einer Lösung. Die Kirmes endet am Montag.