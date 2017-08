Dressurreiterin Helen Langehanenberg räumt ab

Dressur-Reiterin Helen Langehanenberg aus Billerbeck bekommt heute viele Glückwunsch-Nachrichten aus dem Kreis Coesfeld nach Schweden. Bei den Europameisterschaften in Göteborg hat sie am Abend mit der deutschen Dressur-Mannschaft Gold gewonnen. Deutschland siegte mit großen Vorsprung. Die Grundlage hatte Helen Langehanenberg schon am Dienstag gelegt. Auf Damsey gelang ihr ein toller Ritt, der das deutsche Team in Führung brachte.