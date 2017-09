Dritt-Liga Volleyballerinnen des ASV Senden starten in die Saison

Fußballer aus dem Kreis Coesfeld haben schon die ersten Saisonspiele hinter sich gebracht. An diesem Wochenende geht es auch für viele Volleyballer im Kreis los. Heute Abend steigt für die Volleyballfrauen des ASV Senden das erste Spiel in der dritten Bundesliga. Gegner ist die Tuspo Weende aus Göttingen. Für einige Spielerinnen des ASV Senden ist heute ein ganz besonderer Tag: Sie spielen heute das allererste Mal in der dritten Bundesliga. Trainer Suha Yaglioglu hat die Mannschaft fast komplett neu zusammengestellt. Was dabei auffällt: Es ist ein sehr junges Team. Vor allem der Nachwuchs aus dem eigenen Verein soll die Chance bekommen, Bundesliga-Luft zu schnuppern. Die jüngste Spielerin im Team, Felice-Lyn Lethaus, ist gerade mal 16 Jahre alt! Das Spiel findet in der neuen Halle im Sportpark Senden statt, Anpfiff ist um 19 Uhr.