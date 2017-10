Dritter Bus für Gesamtschüler aus Ascheberg

Hoffentlich klappt es bald besser mit den Schulbussen von Ascheberg, Herbern, Davensberg und Ottmarsbocholt zur Gesamtschule nach Nordkirchen! Übervolle Busse sorgten für Ärger. Jetzt gibt es die gute Nachricht: Ab Montag fährt ein zusätzlicher dritter Bus! Schauen wir uns an, wie genau das ab Montag aussieht! Zwischen Herbern und Nordkirchen pendelt ein größerer Gelenk-Bus, ebenso zwischen Ascheberg und Nordkirchen und ein kleiner Bus fährt auf der Strecke Davensberg, Ottmarsbocholt und Nordkirchen. Das müsste jetzt ausreichen und sollte die Situation entzerren, hoffen Gemeinde Nordkirchen und Busunternehmen Regionalverkehr Münsterland. Sie haben den neuen Fahrplan am Nachmittag vorgestellt. Schüler haben künftig in den Bussen mehr Platz – durch den dritten Bus sind die Linien zudem kürzer, also alles ist viel komfortabler.