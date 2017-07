Dritter Mann nach Einbruch in Sparkassenfiliale Dülmen noch auf der Flucht

Der Komplize der beiden Einbrecher in die Sparkassenfiliale in Dülmen an der Münsterstraße ist immer noch auf der Flucht, die Polizei ermittelt weiter. Seine beiden Komplizen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Das hat ein Richter angeordnet. Um dem dritten Mann auf die Spur zu kommen, steht für die Ermittler jede Menge Puzzlearbeit an. Von den beiden festgenommenen Männern erhoffen sich die Ermittler einiges zu erfahren, die sie zu dem noch flüchtigen Einbrecher führen. Dann werten Experten Spuren aus und sie untersuchen das mögliche Tatwerkzeug, dass die Einbrecher ja bei ihrer überstürzten Flucht zurückgelassen haben. Ihr Auto mussten sie ja auch zurücklassen. Damit sind Techniker noch beschäftigt. Also, es gibt viele Anhaltspunkte. Die Polizei ist sich sicher, den dritten Mann der Einbrecherbande zügig zu schnappen. Ein Zeuge hatte Montag Nacht Geräusche gehört. Die Polizei fand eine Leiter an der Filiale und ein eingeschlagenes Oberlicht. Diensthund Casper stöberte die Einbrecher wenig später im Hochzeitspark auf. Nach ihrem Komplizen suchte die Polizei mit einem Hubschrauber vergeblich.