Dritter neuer Bürgerbus für Nordkirchen

Sie sollen in Nordkirchen bald in einem neuen Bürgerbus sitzen. Der Verein ist gerade dabei die nötigen Anträge loszuschicken. Er hofft, dass der neue Bus Ende des Jahres, spätestens Anfang des kommenden Jahres ankommt. Weit über 300 tausend kilometer hat der alte Bus auf dem Buckel. Das hat er in den vergangenen fünf Jahren geschafft. Seit 11 Jahren verbindet ein Bürgerbus Nordkirchen, Südkirchen und Capelle. Der neue Bus wäre der mittlerweile dritte. In diesem Jahr hofft der Verein die Marke von 8000 Fahrgästen zu knacken.