DRK verzichtet auf Trägerschaft für Kita in Herbern

Das Deutsche Rote Kreuz verzichtet auf die Trägerschaft der geplanten neuen Kita in Herbern. Das hat es heute der Gemeinde gesagt. Hintergrund ist, dass es eine neue Bewerbungsrunde nach den Osterferien geben soll, obwohl der Sozialausschuss vor knapp 2 Wochen eigentlich schon abschließend entschieden hatte. Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes bringt das den sowieso schon knappen Zeitplan ins Wanken. Die neue Kita bis zum neuen Kindergartenjahr im Sommer an den Start zu bringen, sei kaum noch zu schaffen. In einer Sondersitzung des Rates soll die Politik unmittelbar nach den Osterferien einen neuen Träger bestimmen.