Drogenfahrt eines Coesfelders endet mit Führerschein-Entzug

Unterwegs durch den Kreis Coesfeld gefährden uns immer wieder Autofahrer, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sitzen. Immer wieder sind schwere Unfälle und Verletzungen die Folge - weil die Drogen die Sinne trüben! In Coesfeld hat die Polizei jetzt einen Drogen-Fahrer aus dem Verkehr gezogen! Der Coesfelder war am Nachmittag in der Bauerschaft Harle unterwegs - er hatte das Dach seines Autos geöffnet, in der einen Hand ganz lässig das Lenkrad, in der anderen zwischen Daumen und Zeigefinger einen Joint haltend! Durch das offene Dach stieg den Autofahrer hinter dem Mann der Cannabis-Geruch in die Nase! Sie riefen die Polizei! Ein Drogentest verlief positiv - deshalb muss sich der Coesfelder jetzt erstmal von seinem Führerschein verabschieden! Und das für mehrere Monate.