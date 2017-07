Drohendes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge kreiert Unsicherheit im Kreis Coesfeld

Viele Menschen fahren heute Nachmittag mit einem Diesel-Auto in ihren Feierabend nach Hause! Die Diskussion über die Diesel-Abgase verunsichern aktuell aber viele Menschen: Vor allem ältere Diesel-Autos sind regelrechte Dreckschleudern und verpesten die Umwelt. In Stuttgart droht älteren Diesel-Autos deshalb ein Fahrverbot. Das hat ein Gericht heute beschlossen. Und das bekommen wir jetzt auch hier bei uns im Kreis Coesfeld zu spüren. Noch dürfen Sie hier problemlos mit Ihrem Diesel-Auto überall entlangfahren. Kunden von Autohäusern im Kreis sind aber verunsichert: Bei Opel Zumbusch in Dülmen wollen sie wissen, ob es sich noch lohnt ein Diesel-Auto zu kaufen. Fahren sie regelmäßig weite Strecken mit ihrem Auto, entscheiden sich viele für das günstigere Diesel-Auto. Beim Autohaus Tenberge in Lüdinghausen sind ebenfalls viele verunsichert. Logisch, sagt Willi Krause von der KFZ-Innung im Kreis Coesfeld - Autofahrer befürchten, dass ihre Autos sonst in ein paar Jahren nichts mehr wert sind. Er ist dafür, dass alte Diesel stattdessen nachgerüstet werden sollen. Baden Württemberg hatte versucht das Verbot der Diesel-Autos zu verhindern, in dem sie die Motoren nachrüsten - das hatte das Gericht abgelehnt.