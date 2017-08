Dubiose Post von der Staatsanwaltschaft Berlin im Kreis

Angebliche Post von der Staatsanwaltschaft in Berlin sorgt für Unruhe im Kreis Coesfeld. In Coesfeld und Dülmen haben zwei ältere Frauen ein solches Schreiben bekommen. Die Polizei warnt, es ist eine neue Masche von Trickdieben, die versuchen mit dubiosen Mitteln an schnelles Geld zu kommen. Das Fatale: Die Briefe wirken auf den ersten Blick total echt... Auf den zweiten Blick lassen unter anderem Rechtschreibfehler an der Echtheit zweifeln. Die Polizei geht davon aus, dass die Trickdiebe die Adressen aus dem Telefonbuch gesammelt und das sie noch weitere dieser Briefe verschickt haben. Wenn Sie einen solchen dubiosen Brief von der Staatsanwaltschaft Berlin bekommen – gehen Sie sofort zur Polizei.