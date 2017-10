Dülmen: Kein kostenfreies Parken an Adventssamstagen

Freies Parken an Adventssamstagen soll den Handel in vielen Orten bei uns im Kreis Coesfeld stärken. In Dülmen können Sie in diesem Jahr in der Adventszeit allerdings nicht kostenlos Parken. Die Stadt muss sparen. Begeistert sind die Händler natürlich nicht, dass Sie ihren Kunden in diesem Jahr keinen kostenlosen Parkplatz anbieten können. Aber Händlersprecher Hugo Schulze-Hobbeling hat Verständnis für die Sparmaßnahmen der Stadt. Er glaubt, dass die Parkgebühren kaum einen davon abhalten werden, im Advent in Dülmen einzukaufen. Das meint auch Tim Weyer von Dülmen Marketing. Gerade der Dülmener Winter würde im Advent viele Menschen in die Stadt locken. Ob mit oder ohne Parkgebühren. Wegen der Haushaltssperre ist das Parken an den Adventssamstagen in diesem Jahr auf jeden Fall kostenpflichtig. Ob die Stadt Dülmen das in den nächsten Jahren fortsetzt, muss die Politik noch entscheiden.